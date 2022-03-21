«الداخلية» تبحث التعاون مع هولندا لمكافحة تزوير المستندات الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، التعاون مع هولندا في مختلف مجالات الأمنية من مكافحة تزييف وتزوير المستندات والوثائق الرسمية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتحقيقات الجنائية والمعامل والمختبرات الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، ضم مدير الإدارة ورئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس مكتب المراسم ورئيس مكتب الجودة وتطوير الأداء ورئيس قسم الشؤون الأوروبية بالإدارة، وفيفان هاوخن مستشارة ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الهولندية لدى ليبيا، ومارسيلو نوقارد الملحق الأمني الإقليمي لليبيا وتونس والجزائر ومصر.

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وتناول الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم وزارة الداخلية، والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإدارة العلاقات والتعاون في مختلف المجالات الأمنية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وفي ختام الاجتماع جرى التنسيق لزيارة مقر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز المباحث الجنائية ومكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية ومسؤولين هولنديين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية ومسؤولين هولنديين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية ومسؤولين هولنديين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

تكريم على هامش اجتماع بين مسؤولين بوزارة الداخلية ومسؤولين هولنديين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)