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صنع الله يبحث التعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع احتياطي الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 09:43 مساء
صنع الله يبحث التعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع احتياطي الغاز
جانب من استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وفدًا من شركة إيني الإيطالية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، تطوير سبل التعاون مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج ورفع احتياطيات الغاز من خلال مشروع تطوير التراكيب البحرية، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الإيطالية مكون من، غويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات للموارد الطبيعية، ولوكا فينياتي مدير التنقيب والإنتاج، وأنطونيو بانزا رئيس منطقة شمال أفريقيا، وأنطونيو ماسيميليانو بالدازاري، المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع طرابلس– ليبيا.

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وتطرق اللقاء إلى مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ)، والطرق الكفيلة لإنجازه في أقرب وقت ممكن، وبالصورة المثلى للمساهمة في رفع معدلات القدرة الإنتاجية ورفع الاحتياطيات الغازية، لدعم الاقتصاد الوطني.

جانب من استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وفدًا من شركة إيني الإيطالية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وفدًا من شركة إيني الإيطالية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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