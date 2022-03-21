جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

استضافت إحدى قاعات المسرح البلدي بمدينة سبها، اليوم الإثنين، جلسة حوارية بعنوان «ليبيا والسيناريو القادم» نظمها التجمع الوطني بفزان بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين والصحفيين إلى جانب الفاعليات النسائية.

وقال عضو التجمع الوطني بفزان، محمد حمادي لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة الحوارية تأتي ضمن حملة تقوم بها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بمختلف مناطق ليبيا بهدف استطلاع رأي الأشخاص ذوي الخبرة والنشطاء وذلك لمناقشة السيناريو المحتمل أو المرتقب في ليبيا سواء كان ايجابيا أو سلبيا.

وأوضح حمادي أن الهدف من هذه الفعاليات هو استخلاص توصيات من النقاش من أجل إيصالها إلى أصحاب القرار وأصحاب المصلحة من المؤسسات السيادية لتجنيب ليبيا مزيد من الفوضى أو ربما ضياع البوصلة السياسية جراء ما يحدث من مناكفات سياسية مختلفة مثلما يحدث الآن والانقسام الحاصل بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

عضوة بهيئة الدستور تشكك في التوصل إلى نتائج ملموسة من مسارات البعثة الأممية

وتأسفت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمر في تصريح إلى «بوابة الوسط» من محاولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «إعادة نفس الخطوات السابقة» في العملية السياسية، مشككة في التوصل إلى نتائج مختلفة من هذه المسارات حال الاستمرار على في نفس الطريقة.

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ورأت عمرات التي كانت ضيف الجلسة الحوارية، أن المسارات التي انتهجتها البعثة الأممية في السابق انتهجت فيها نفس الأسلوب من حيث تشكيل اللجان للحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ العام 2017 من أجل الاتفاق على القاعدة الدستورية دون التوصل إلى أي نتيجة.

واتهمت عمران البعثة الأممية بانتهاج سياسة «الإقصاء» لمشروع الدستور و«تجاهل الإرادة الشعبية وعدم الاحتكام إلى صوت الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار دستورهم الدائم» الذي أعدته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب عبر صناديق الاقتراع.

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واعتبرت عمران أن موقف البعثة «يدل على وجود انقسام أو عدم تفاهم دولي حول ليبيا»، لافتة إلى أن «هناك العديد من الدول تسعى إلى استمرار الفوضى السياسية والنهب الممنهج للمال العام و مقدرات الشعب الليبي».

كما اعتبرت عمران إجراء بعثة الأمم المتحدة وطلبها من مجلسي النواب والدولة تشكيل لجنة مشتركة لإعداد القاعدة الدستورية «يخدم مصلحة المجلسين ويمدد بقاء الأجسام الانتقالية والاستمرار في حالة الانقسام والفوضى وعدم التوافق على أية قاعدة دستورية، لأنه لن يكون هناك توفق بينهما حول هذه المسألة وهو ما يلوح أمامنا».

وأكدت عمران ان الحل لهذا المأزق «هو الرجوع إلى القاعدة الشعبية واحترام المسار الدستوري المرسوم بدقة في الإعلان الدستوري أو الاستفتاء على مشروع الدستور وكذلك الذهاب إلى جانب اخر وهو اعتماد مشروع الدستور كدستور دائم للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية».

يشار إلى أن مثل هذه الجلسات تعقد بدعم من بعض المنظمات الدولية مثل مؤسسة «ايفس» للنظم الانتخابية والديمقراطية.

الجلسة الحوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها، الإثنين 21 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها، الإثنين 21 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها، الإثنين 21 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها، الإثنين 21 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها، الإثنين 21 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)