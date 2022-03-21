Atwasat

تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 21 مارس 2022, 08:59 مساء
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
جرار يحرث أرضًا زراعية في بني وليد. (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، من تسبب النزاع الليبي في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة مخاطر التغير المناخي.

وقالت اللجنة، في بيان، إن النزاع «أضعف قدرة ليبيا على مواجهة مخاطر تقلبات المناخ، إذ من المرجح أن تتفاقم آثار هذه المخاطر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي سبل عيش آلاف الناس وغذائهم وأمنهم الاقتصادي».

قرية العوينية ضحية العنف
وضربت اللجنة مثالاً بـ«قرية العوينية الواقعة جنوب غربي طرابلس، حيث تشكل الزراعة المصدر الرئيسي لدخل معظم السكان، ما أجبر العنف المحتدم الكثير من المزارعين المحليين على هجر أراضيهم ومنازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى التماسًا للسلامة».

وبعد سنوات من النزوح، عاد بعض المزارعين إلى ديارهم ليجدوا أراضيهم، وقد أهلكها العطش، في الوقت الذي تضررت فيه البنية التحتية من جراء النزاع، وفق اللجنة.

- «فاو»: إنتاج ليبيا الزراعي يتأثر سلبا بارتفاع أسعار البذور والوقود وصعوبة توفير المياه
- بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهنت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج
- كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كما تلفت النظر إلى أنه «في بلد معظم أراضيه صحراوية ولا تزيد نسبة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2%، يهجر المزيد من المزارعين نشاطهم الزراعي في ظل ندرة موارد المياه، والأراضي التي ترويها مياه الأمطار تنتج محاصيل ضئيلة للغاية بسبب موجات الجفاف».

التغيرات المناخية تهدد ليبيا
كما اعتبرت أن «ليبيا تتأثر من تغير المناخ بدرجة أكبر من غيرها، وهي مصنفة ضمن البلدان الأقل استعدادًا لمواجهة الأخطار المناخية على مستوى العالم».

وفي وقت سابق دعت بعثة الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية إلى النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد. وجاء بيانها في تدوينة على «فيسبوك»، بعدما شهدت العاصمة طرابلس عاصفة ترابية تذكرت بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة، كما نعرفها. وقالت إن ليبيا تعتبر من بين أكثر دول العالم تضررًا من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

ليبيا تستورد نحو 75% من الغذاء
كما أكد البنك الدولي أن محدودية موارد المياه المتجددة والجفاف وتدني جودة التربة أسفر عن إفقار الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يجبر ليبيا على استيراد نحو 75% من الغذاء اللازم لتلبية احتياجاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الروسي مبررا قصف مركز تجاري في كييف: يُستخدم كمستودع للأسلحة (فيديو)

الجيش الروسي مبررا قصف مركز تجاري في كييف: يُستخدم كمستودع للأسلحة (فيديو)
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
موسكو: بايدن دفع العلاقات الروسية-الأميركية إلى «حافة القطيعة»

موسكو: بايدن دفع العلاقات الروسية-الأميركية إلى «حافة القطيعة»
رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»

رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام ...
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني

من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي ...
حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض شركات الطيران المحلية

حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض...
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح ...
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس ...
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
«الداخلية» تبحث التعاون مع هولندا لمكافحة تزوير المستندات الرسمية
«الداخلية» تبحث التعاون مع هولندا لمكافحة تزوير المستندات ......
«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات
«الرقابة الإدارية» تشكل لجنة لمراجعة أوجه الصرف بالبلديات...
صنع الله يبحث التعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع احتياطي الغاز
صنع الله يبحث التعاون مع «إيني» الإيطالية لرفع احتياطي الغاز...
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها
جلسة حوارية حول السيناريو القادم في ليبيا بمدينة سبها...
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا
تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط