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وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 08:13 مساء
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز تنتظر لجنة وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية، منوهة إلى أنها ستعقد غدا الثلاثاء «جلسة تشاورية» مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة بتونس.

وأعلنت وليامز في 3 مارس الجاري، عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة إجراء الانتخابات. ووجهت في ذات اليوم، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

وأوضحت البعثة في بيانها الذي أصدرته مساء اليوم الإثنين، إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «رحب في 10 مارس رسمياً بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد. غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس».

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وأضافت البعثة أنه «في 15 مارس، أرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خطاباً رسمياً تضمن أسماء المشاركين في اللجنة»، منوهة إلى أن وليامز «ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة، إدراكاً منها للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية».

وأكدت البعثة أن الجلسة التشاورية التي ستعقدها وليامز مع مملي مجلس الدولة «ستبدأ يوم غد، 22 مارس، في تونس». مضيفة أن «الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة».

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ختام البيان عن تقديرها للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة.

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