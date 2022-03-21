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أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 08:10 مساء
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن
أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن لمتابعة سداد الديون الليبية لصالح المملكة الأردنية، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
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ناقش وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع نظيره الأردني فراس الهواري مسألة تسديد جزء من الديون المستحقة على ليبيا لصالح المملكة الأردنية، فضلا عن التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب.

وقالت صفحة أبوجناح على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لمراجعة الديون المستحقة لصالح الأردن قاربت على الانتهاء من عملها تمهيدًا لسداد الديون.

تدريب متبادل بين ليبيا والأردن
جاء ذلك خلال زيارة أبوجناح إلى الأردن، والتي أكد خلالها على إمكانية تسديد جزء من الديون المستحقة على ليبيا بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة. كما تناولت الزيارة ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي.

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أبوجناح يتفقد مستشفيات أردنية لمتابعة حالات المرضى الليبيين
واجتمع أبوجناح مع مديري عدد من المستشفيات الأردنية، وتفقد بعض المرافق الصحية ومنها مستشفى الحسين للسرطان، ومجمع فرح الطبي، والأكاديمية الأردنية للتوحد. كما تفقد حال المرضى ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم وللاستماع لمطالب المرضى من ذويهم.

كما شدد على أهمية توطين العلاج بالداخل خاصًة بالنسبة للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا. وهذه الزيارة هي الثانية من نوعها، إذ سبق أن زار أبوجناح تركيا لمراجعة مسألة الديون في المجال العلاجي. 

جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
جانب من زيارة أبوجناح خلال زيارته إلى الأردن، 21 مارس 2022. (صفحة أبوجناح)
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