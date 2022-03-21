بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت بلدية بنغازي والقُنصلية الإيطالية، اليوم الإثنين، ورشة حول إعادة إعمار المباني التاريخية بالمدينة، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين، والدبلوماسيين الأجانب والعرب.

واستعرضت الورشة العمل عروضًا تقديمية لأكاديميين ومهندسين معماريين إيطاليين وخبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة ينتمون إلى جامعات بريشياء وروما لا سابينزاء وفينيسيا (البندقية)، وفق منشور للبلدية على «فيسبوك».

حضر الفاعلية: عضوا مجلس النواب يوسف العقوري وعائشة الطبلقي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، والقُنصل الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري وقناصل دول: اليونان، فلسطين، مصر، السودان، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة علي الأوجلي، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبدالناصر بوبطينة، وعضوي المجلس التسييري للبلدية أحمد الطيرة وعبدالباسط الجازوي.

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كما شارك عن جهاز المدن التاريخية محيي الدين مسعود مخلوف، والمستشار الفني للغرفة التجارية بنغازي، صلاح العمروني ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، والأكاديمي عامر بن علي، وممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عادل الجيار، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن العام للمدينة.

وقدمت الورشة عروضًا تقديمية حول سلسلة الإنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية، برعاية الرابطة الإيطالية للترميم المعماري والفني والحضري (AssoRestauro)، والرابطة الوطنية لأعمال البناء (ANCE)، والاتحاد الوطني للحرف اليدوية والصناعات الصغرى والمتوسطة (CNA)، ورابطة المنظمات الإيطالية للهندسة والعمارة والاستشارات الفنية والإقتصادية (OICE).

وخلال كلمته، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، أهمية الحفاظ على هوية المدينة، خاصة من خلال مبانيها التاريخية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من البلدية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بترميم مبنى منارة سيدي أخريبيش، والمجلس التشريعي البرقاوي سابقاً وحوش الكيخيا، بيت الثقافة بنغازي.

وأفادت البلدية في منشورها بأن هذه الورشة تهدف لتأسيس شراكة بين الخبراء الطليان والليبيين، وتعزيز التعاون في هذا المجال لإعادة إعمار المباني التاريخية في المدينة.

وأول أمس السبت، قالت القنصلية الإيطالية إن عدد هذه المباني حوالي 170 مبنى «بعضها مدمر بالكامل والبعض الآخر متضرر بشكل كبير بسبب الأحداث الحربية أثناء الصراع الأخير في ليبيا، ومن بين هذه المباني قصر المنار التاريخي الذي أعلن منه استقلال ليبيا في العام 1951»، وكذلك مقر القنصلية العامة الإيطالية، الذي ترجع ملكيته إلى إيطاليا حيث تعرض مبناها الكبير لأضرار جسيمة أدت إلى جعله غير قابل للاستعمال في الوقت الحالي.

يشار إلى أن تكلفة إعادة إعمار ليبيا تبلغ 200 مليار دولار؛ وذلك بناء على الدراسات المحلية وتلك التي أعدها البنك الدولي، حسب تصريحات وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في سبتمبر الماضي.

بلدية بنغازي والقنصلية العامة الإيطالية تُقيمان ورشة عمل لإعادة إعمار المباني التاريخية (صفحة البلدية على فيسبوك)

بلدية بنغازي والقنصلية العامة الإيطالية تُقيمان ورشة عمل لإعادة إعمار المباني التاريخية (صفحة البلدية على فيسبوك)

بلدية بنغازي والقنصلية العامة الإيطالية تُقيمان ورشة عمل لإعادة إعمار المباني التاريخية (صفحة البلدية على فيسبوك)

بلدية بنغازي والقنصلية العامة الإيطالية تُقيمان ورشة عمل لإعادة إعمار المباني التاريخية (صفحة البلدية على فيسبوك)