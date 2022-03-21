بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

انطلقت، اليوم الإثنين، قافلة مكونة من 18 شاحنة محملة بالاحتياجات الخاصة لدعم فروع وأقسام ووحدات هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية تحت مسمى «أبشروا» وذلك بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن هذه الاحتياجات تساعد الفروع والأقسام والوحدات التابعة لهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية في أداء مهامها على أكمل وجه.

وأثنى المنفي على دور رئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عثمان إبراهيم مليقطة، ونائبه لواء أمحمد مختار، لتعاونهما مع فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية، مؤكداً استمرار مثل هذا الدعم لتطوير فروع هيئة السلامة الوطنية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

إحدى الشاحنات بقافلة دعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية. (المجلس الرئاسي)