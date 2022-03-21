توقيع منح الربع الأول للطلبة الدارسين بالخارج بمقر وزارة التخطيط في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بحكومة الوحدة الوطنية توقيع منح الربع الأول للطلبة الدارسين بالخارج بمقر وزارة التخطيط في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووكيل وزارة التخطيط المكلف تسيير أعمال الوزارة محمد الزيداني.

وتأسفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن التأخير في توقيع منح الربع الأول للطلب الدارسين بالخارج، مؤكدة أنه كان خارجًا عن إرادتها، فيما قدم الوزير عمران القيب والعاملون بالوزارة التهنئة لكافة الطلاب بحلول شهر رمضان المبارك.

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يأتي ذلك، بالتزامن مع سلسلة من الإجراءات المالية التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية هذه الأيام شملت صرف منح الزوجة وعلاوة الأبناء وكذلك منح المهجرين التي أعلن عنها أمس الأحد والخميس الماضي.