المنفي يبحث مع النائب سالم قنان «الجهود الداعمة» لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة، سالم قنان، لبحث آخر تطورات العملية السياسية، ودعم جهود إجراء الانتخابات.

وتناول الطرفان «الجهود الداعمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، لتحقيق مطالب «بناء دولة آمنة ومستقرة، والأخذ في الاعتبار المطلب الشعبي بأهمية إجراء استحقاقات المرحلة على أسس دستورية تتفق عليها جميع الأطراف»، وفق بيان صادر عن المجلس.

والخميس الماضي، اجتمع المنفي مع عدد من أعضاء مجلس الدولة، وأكد على ضرورة «المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيدا عن المغالبة»، ونادى بأهمية تطبيق مبدأ الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

كما يتمسك رئيس المجلس الرئاسي بأهمية تجنب عودة الانقسام المؤسسي، أو أي صدام مسلح، وذلك في ظل الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.