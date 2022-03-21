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المنفي لحزب «السلام»: مستمرون في العمل بملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 04:02 مساء
المنفي لحزب «السلام»: مستمرون في العمل بملف المصالحة الوطنية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدد من أعضاء الحزب، 21 مارس 2022. (فيسبوك)
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قال المجلس الرئاسي إن رئيسه محمد المنفي بحث، اليوم الإثنين، مع رئيس حزب «السلام والازدهار»، محمد خالد الغويل، وعدد من أعضاء الحزب، «آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، من أجل بناء دولة آمنة ومستقرة، وسبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، باعتبار الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة الليبية».

وأكد  المنفي، وفق بيان رسمي، «استمرار المجلس الرئاسي في عمله بملف المصالحة الوطنية»، مشددًا على «ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، لتلبية تطلعات الليبيين». في حين أكد رئيس وأعضاء حزب «السلام والازدهار»، خلال اللقاء، دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لينعم الوطن بالاستقرار والسلام.

ويوم الأحد، قال المجلس الرئاسي إن عددًا من المرشحين لانتخابات مجلس النواب قدموا «مبادرة إلى رئيس المجلس، محمد المنفي، بشأن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال»، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدد من أعضاء الحزب، 21 مارس 2022. (فيسبوك)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدد من أعضاء الحزب، 21 مارس 2022. (فيسبوك)
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