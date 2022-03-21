فرع «التجاري الوطني» سرت يتسلم مليوني دينار سيولة نقدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم المصرف التجاري الوطني، فرع أبوقرين، مليوني دينار قيمة سيولة نقدية للمصرف .

وقال مصدر بقسم الحسابات الجارية بالمصرف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن السيولة النقدية مقدمة من إدارة الفروع مصراتة.

ومن المقرر توزيع هذا المبلغ اعتبارًا من غدٍ على زبائن المصرف، وفق المصدر الذي أشار إلى أن سقف السحب ألف وخمسمئة دينار للصك الواحد. وشرع المصرف في إجراءات فتح الحسابات الجديدة بالمصرف وإصدار دفاتر الصكوك الجديدة.

ويوم الأربعاء الماضي، تسلم مصرف الوحدة الرئيسي سرت وفرع المصرف بالجامعة سيولة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار.