كيف رد الناطق باسم «حكومة باشاغا» على أسئلة الليبيين؟ (قناة الوسط)

القاهرة - بوابة الوسط

حاولت حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، تقديم إجابات عن الأسئلة المطروحة أمام حكومته من قبل الرأي العام، بعد نحو ثلاثة أسابيع من نيلها ثقة مجلس النواب، وفي حديثه إلى برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (wtv)، أجاب الناطق باسم رئيس الحكومة المكلف عثمان عبدالجليل، عن تساؤلات واتهامات تتحدث عن تكالب حكومة باشاغا على السلطة، ودورها، وعلاقتها بالقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، واتهام بعض وزرائها بالفساد.

وفي حواره مع قناة «الوسط» (wtv) رفض عبدالجليل اتهام حكومة باشاغا بأنها «تقاتل من أجل السلطة»، وقال «وصلنا لقناعة بأن حكومة الدبيبة لا تريد ولا تستطيع إجراء الانتخابات، فكان الحل هو تشكيل حكومة للإشراف على إجراء الانتخابات بشكل فني، وهذا ما سمعته بشكل متكرر من باشاغا خلال لقاءات داخلية وخارجية، وهناك لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة تحت إشراف البعثة لإنشاء قاعدة دستورية».

حكومة باشاغا.. والانتخابات

في المقابل قال عبد الجليل إن هدف حكومة باشاغا، «الأول والأخير هو الانتخابات»، بل واستبعد «عقد انتخابات إذا استمرت حكومة الدبيبة، فهم ليس هدفهم الانتخابات»، وتحدث عن «اتصالات أجراها الدبيبة منذ تسلمه السلطة في شهر مارس الماضي سواء مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي، والأتراك والمصريين، وكان يطلب تأجيل الانتخابات».

وواصل عبد الجليل قائلاً: «القوانين التي خرجت في شهر سبتمبر الماضي كانت تنص على أن يتخلى المرشح للرئاسة عن منصبه قبل الترشح بثلاثة أشهر»، مضيفاً أن «الدبيبة أخل بالتعهد الذي قطعه على نفسه في ملتقى جنيف بعدم الترشح للانتخابات، ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية نشر تقارير أمنية تفيد بعدم إمكانية إجراء الانتخابات».ووصف الإبقاء على حكومة الدبيبة حتى شهر يونيو المقبل بأنه «خدعة»، وتساءل: «كيف سيدير الدبيبة الانتخابات في شهر يونيو في كل ليبيا أم جزء منها، هو لا يستطيع التحرك في الشرق والجنوب؟».

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وردّاً على ما يتردد بشأن اتهام حكومة باشاغا بأنها تسهل دخول القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس، قال عبد الجليل إن «حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تروج هذه الأقاويل لعرقلة حكومتنا عن تأدية مهامها»، واعتبر هذا الاتهام بأنه «مزايدات»، وتابع: «لن يكونوا أحرص منا في أن تمضي ليبيا في سلام، وأعتقد أن هدفنا هو عدم إراقة نقطة دم واحدة... الناس شبعت حرب وكنا أمام ثلاثة احتمالات، تقسيم البلاد، أو الحرب، أو التصالح والتشارك في إدارة الدولة»، مستدركاً: «اخترنا الاختيار الثالث». وأوضح: «ليس بالضرورة أن نكون أصدقاء، ولكن الاتفاق جرى على أن الأوضاع في ليبيا لا يجب أن تستمر على هذا الوضع، والسلام يصنعه الشجعان».

وتعهد عبد الجليل بالاستقالة «إذا تسبب دخول حكومة باشاغا في إراقة نقطة دم ليبية واحدة»، وقال: «لا نزال متريثين ونتواصل مع الأطراف في الداخل والخارج أسبوعين بعد منح الثقة في الحكومة».

وزراء حكومة باشاغا

وردّاً على سؤال بشأن التشكيلة الحكومية الموسعة التي نالت الثقة من مجلس النواب وكثرة أعداد الوزراء فيها، قال إن هذه الحكومة «موسعة وموحدة لكل الليبين»، نافياً تعرض باشاغا أي إملاء أو ضغوط من النواب لاختيار أسماء معينة كوزراء.وأوضح لبرنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (wtv)، أن «البلاد مقسمة جغرافيّاً وقبليّاً وسياسيّاً، ولأول مرة يكون هناك توافق بين مجلسي الدولة والنواب على الخروج بحل، تقارب التشكيلات العسكرية التي كانت متقاتلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة موسعة وموحدة لكل الليبين، ولا يوجد أي أحد خارج الحكومة».

في الوقت نفسه، نفى عبدالجليل ما يتردد عن «إملاء التشكيلة الحكومية على باشاغا»، موضحاً أنها «خرجت إلى النور بعد توافق من أعضاء مجلسي النواب والدولة ومدن وتركيبات اجتماعية شاركت في اختيار الحكومة»، وقال: «مجلس النواب سما وزيرين أو ثلاثة». وحول وجود شخصيات متهمة بالفساد في تشكيلة حكومة باشاغا، قال الناطق إن «قيادة الحكومة لا تريد فساداً».

وفي الثالث من مارس أدى فتحي باشاغا، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة أمام مجلس النواب، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأقفلت المجال الجوي. وجاء ذلك بعد يومين من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة.