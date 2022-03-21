Atwasat

كيف رد الناطق باسم «حكومة باشاغا» على أسئلة الليبيين؟ (قناة الوسط)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 07:50 مساء
كيف رد الناطق باسم «حكومة باشاغا» على أسئلة الليبيين؟ (قناة الوسط)
عثمان عبدالجليل الناطق باسم رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا خلال حوار مع برنامج فلوسنا بقناة «الوسط» (wtv)، (بوابة الوسط)
alwasat radio

حاولت حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، تقديم إجابات عن الأسئلة المطروحة أمام حكومته من قبل الرأي العام، بعد نحو ثلاثة أسابيع من نيلها ثقة مجلس النواب، وفي حديثه إلى برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (wtv)، أجاب الناطق باسم رئيس الحكومة المكلف عثمان عبدالجليل، عن تساؤلات واتهامات تتحدث عن تكالب حكومة باشاغا على السلطة، ودورها، وعلاقتها بالقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، واتهام بعض وزرائها بالفساد.

وفي حواره مع قناة «الوسط» (wtv) رفض عبدالجليل اتهام حكومة باشاغا بأنها «تقاتل من أجل السلطة»، وقال «وصلنا لقناعة بأن حكومة الدبيبة لا تريد ولا تستطيع إجراء الانتخابات، فكان الحل هو تشكيل حكومة للإشراف على إجراء الانتخابات بشكل فني، وهذا ما سمعته بشكل متكرر من باشاغا خلال لقاءات داخلية وخارجية، وهناك لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة تحت إشراف البعثة لإنشاء قاعدة دستورية». 

حكومة باشاغا.. والانتخابات
في المقابل قال عبد الجليل إن هدف حكومة باشاغا، «الأول والأخير هو الانتخابات»، بل واستبعد «عقد انتخابات إذا استمرت حكومة الدبيبة، فهم ليس هدفهم الانتخابات»، وتحدث عن «اتصالات أجراها الدبيبة منذ تسلمه السلطة في شهر مارس الماضي سواء مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي، والأتراك والمصريين، وكان يطلب تأجيل الانتخابات».

وواصل عبد الجليل قائلاً: «القوانين التي خرجت في شهر سبتمبر الماضي كانت تنص على أن يتخلى المرشح للرئاسة عن منصبه قبل الترشح بثلاثة أشهر»، مضيفاً أن «الدبيبة أخل بالتعهد الذي قطعه على نفسه في ملتقى جنيف بعدم الترشح للانتخابات، ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية نشر تقارير أمنية تفيد بعدم إمكانية إجراء الانتخابات».ووصف الإبقاء على حكومة الدبيبة حتى شهر يونيو المقبل بأنه «خدعة»، وتساءل: «كيف سيدير الدبيبة الانتخابات في شهر يونيو في كل ليبيا أم جزء منها، هو لا يستطيع التحرك في الشرق والجنوب؟».

- سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لباشاغا ضرورة «تجنب العنف»
- باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس
- باشاغا: الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات
- باشاغا يؤكد لسفيرة بريطانيا دعمه جهود تعزيز الوحدة الوطنية
- السفير الألماني يؤكد لباشاغا «أهمية نجاح الوساطة الأممية»
- باشاغا يعلن تفاصيل لقائه المبعوث الأميركي

وردّاً على ما يتردد بشأن اتهام حكومة باشاغا بأنها تسهل دخول القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس، قال عبد الجليل إن «حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تروج هذه الأقاويل لعرقلة حكومتنا عن تأدية مهامها»، واعتبر هذا الاتهام بأنه «مزايدات»، وتابع: «لن يكونوا أحرص منا في أن تمضي ليبيا في سلام، وأعتقد أن هدفنا هو عدم إراقة نقطة دم واحدة... الناس شبعت حرب وكنا أمام ثلاثة احتمالات، تقسيم البلاد، أو الحرب، أو التصالح والتشارك في إدارة الدولة»، مستدركاً: «اخترنا الاختيار الثالث». وأوضح: «ليس بالضرورة أن نكون أصدقاء، ولكن الاتفاق جرى على أن الأوضاع في ليبيا لا يجب أن تستمر على هذا الوضع، والسلام يصنعه الشجعان».

وتعهد عبد الجليل بالاستقالة «إذا تسبب دخول حكومة باشاغا في إراقة نقطة دم ليبية واحدة»، وقال: «لا نزال متريثين ونتواصل مع الأطراف في الداخل والخارج أسبوعين بعد منح الثقة في الحكومة».

وزراء حكومة باشاغا
وردّاً على سؤال بشأن التشكيلة الحكومية الموسعة التي نالت الثقة من مجلس النواب وكثرة أعداد الوزراء فيها، قال إن هذه الحكومة «موسعة وموحدة لكل الليبين»، نافياً تعرض باشاغا أي إملاء أو ضغوط من النواب لاختيار أسماء معينة كوزراء.وأوضح لبرنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» (wtv)، أن «البلاد مقسمة جغرافيّاً وقبليّاً وسياسيّاً، ولأول مرة يكون هناك توافق بين مجلسي الدولة والنواب على الخروج بحل، تقارب التشكيلات العسكرية التي كانت متقاتلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة موسعة وموحدة لكل الليبين، ولا يوجد أي أحد خارج الحكومة».

في الوقت نفسه، نفى عبدالجليل ما يتردد عن «إملاء التشكيلة الحكومية على باشاغا»، موضحاً أنها «خرجت إلى النور بعد توافق من أعضاء مجلسي النواب والدولة ومدن وتركيبات اجتماعية شاركت في اختيار الحكومة»، وقال: «مجلس النواب سما وزيرين أو ثلاثة». وحول وجود شخصيات متهمة بالفساد في تشكيلة حكومة باشاغا، قال الناطق إن «قيادة الحكومة لا تريد فساداً».

وفي الثالث من مارس أدى فتحي باشاغا، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة أمام مجلس النواب، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأقفلت المجال الجوي. وجاء ذلك بعد يومين من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»

رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيع منح الربع الأول للطلبة الدارسين بالخارج بمقر وزارة التخطيط في طرابلس
توقيع منح الربع الأول للطلبة الدارسين بالخارج بمقر وزارة التخطيط ...
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من ...
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة ...
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية ...
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الليلة في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
الليلة في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا ......
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي ......
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها ......
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني ......
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط