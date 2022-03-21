ضبط وافدين مطلوبين في قضايا اتجار بالمخدرات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة بوعطني في بنغازي مطلوبين يحملان الجنسيتين السورية والمصرية، وصدر بحقهما أحكام غيابية على ذمة قضايا اتجار بالمخذرات.

وخلال دورية لرجال التحريات بالمركز، اشتبه في سيارة يستقلها شخصان، سارعا إلى الهرب لدى محاولة إيقافهما، ثم طاردهما رجال الأمن، حتى لحقوا بالسيارة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

ثم فتش رجال الأمن السيارة، حيث عثروا داخلها على قطعة من مخدر الحشيش، وبعدها نقلوا المتهمين إلى مركز الشرطة.

واعترف المتهمان بتعاطيهما المخدرات، وقد سبق أن قضيا مدة عقوبة داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضايا المخدرات.

وبتعميم بياناتهما، اتضح أن المتهم المصري محكوم عليه غيابيًّا لمدة خمس سنوات، والآخر السوري محكوم عليه بمدة أربع سنوات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.