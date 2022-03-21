«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية على الساحل من الخليج إلى بنغازي اليوم الإثنين.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحلي درنة وطبرق بتلك الرياح غدًا، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و3.50 متر على ساحل درنة وطبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام، تتحول صباح الغد جنوبية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا اليوم على ساحل سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة الى جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل، وجيدة على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما تكون شمالية اليوم على ساحل درنة، سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة يوم الغد على ساحل طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و3.00 متر، ويصل اليوم إلى 3.50 متر على ساحل شحات.
- البحر مضطرب اليوم على ساحل شحات، ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة؛ بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح.
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