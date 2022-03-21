«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية على الساحل من الخليج إلى بنغازي اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحلي درنة وطبرق بتلك الرياح غدًا، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و3.50 متر على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة بالسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام، تتحول صباح الغد جنوبية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا اليوم على ساحل سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة الى جيدة.