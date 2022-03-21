دراسة الربط الإلكتروني بين وزارتي الاقتصاد والعمل

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ديوان وزارة العمل والتأهيل عقد اجتماع لاستعراض ومناقشة الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين منصة «وافد» التابعة للوزارة، ومنصة «إجراءات» الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وخلص الاجتماع على إعداد اتفاقية مشتركة بين الجهتين في كافة المجالات التي تعمل على تحسين بيئة العمل والدخول للاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تعليمات وزير العمل علي العابد الرضا، بالتواصل والربط بين الإدارات والجهات المختصة بالوزارة مع القطاعات العامة ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل الليبي.

حضر الاجتماع عن وزارة العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فائز بوعمران، و مدير مكتب الخبراء عادل الكراش، ومدير إدارة تقنية المعلومات والدعم الإلكتروني ناصر الطرشاني، وعن إدارة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد حسن الكامل ورفيق البريكي، وعن مؤسسة «إكسبرتيز فرانس» محمد البريكي، وعن الهيئة العامة للمعلومات وديع بركات.