ضبط سوري متهم بقتل مواطن في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شخص، سوري الجنسية، متهم بقتل مواطن في منطقة وادي الربيع.

تعود بداية الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، حينما أوقف شخصان دورية لوحدة المهام الخاصة في محلة اللطفة بالمنطقة، حيث أبلغا عن سماعهما صراخ وضجيج قرب منزلهما، حسب بيان المديرية على صلفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الإثنين.

وتوجهت الدورية على الفور إلى مكان الواقعة، حيث عثرت على جثة مواطن، بها أثار طعنات في الجسد والرقبة.

وبتفتيش محيط المكان، ضبطت الدورية السوري، وبحوزته أسلحة بيضاء، ثم نقلته إلى مقر وحدة المهام الخاصة.

وحقق أحد أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس مع المتهم، الذي اعترف بقتله المجني عليه.

واتخدت الإجراءات اللازمة معه، ثم أحيل إلى مركز شرطة وادي الربيع من حيث الاختصاص، قبل نقله إلى النيابة العامة.