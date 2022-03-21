إصابة واحدة بـ«كورونا» في سبها خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة أمس الأحد.

وأجريت تحاليل لـ12 عينة، أظهرت سلبية 11 منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وأوضح البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحنى الإصابات بالفيروس في التراجع بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز، حيث تراوح الحالات اليومية بين إصابة إلى خمس إصابات فقط.

كما قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح يوم الجمعة الماضي، إن ليبيا تجاوزت الموجة الرابعة من الفيروس في جميع مناطق البلاد.