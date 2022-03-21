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«الشؤون الاجتماعية»: تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 08:31 صباحا
«الشؤون الاجتماعية»: تخصيص بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية
وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، (أرشيفية: حكومتنا)
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قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خصصت مبالغ مالية لصرف بدل إيجار للأسر النازحة من المنطقتين الجنوبية والشرقية، وأودعتها في حساب الوزارة.

وأضافت: «أكملنا أذونات صرف العديد من القوائم، وستكون في حسابات مستحقيها خلال الأيام المقبلة، ونعمل على صرف كامل المبالغ لمستحقيها»، حسب بيان نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي 15 مارس، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، صرف منح مهجري مدن بنغازي ودرنة ومرزق وبقية المناطق، بدءًا من من الأسبوع الجاري.

وسبق هذا الإعلان، اجتماع عقدته في مطلع الشهر، مع اللجنة المكلفة من الوزارة لصرف المنحة المخصصة من رئاسة الحكومة للمهجرين والنازحين، وذلك لمتابعة المراحل النهائية لعمليات الفحص والتدقيق لقوائم المهجرين والنازحين.

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