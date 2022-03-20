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وزير المالية بـ«حكومة باشاغا» يستعرض مع عقيلة صالح مشروع الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:25 مساء
وزير المالية بـ«حكومة باشاغا» يستعرض مع عقيلة صالح مشروع الميزانية العامة
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستقبل أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة فتحي باشاغا (صفحة المجلس على فيسبوك)
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استعرض وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، مع المستشار عقيلة صالح الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حول مشروع الميزانية العامة للدولة بعد دراستها مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا التي «يجري تنفيذها عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل العاصمة طرابلس».

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، في مدينة القبة، وفق ما أفاد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، عبر صفحة المجلس على «فيسبوك».

وقال الصافي إنه جرى الاتفاق على «ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، وتنفيذ جدول موحد للرواتب بما يحقق العدالة الاجتماعية بعد إحالته رسميًا من الحكومة».

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ولفت إلى أن الاجتماع شهد عرض «الخطة المالية للحكومة تجاه دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشروعاتها، بما يضمن زيادة الإنتاج حسب الخطط التي تعمل عليها المؤسسة الوطنية للنفط»، بالإضافة إلى تأكيدهما على «ضرورة توطين العلاج بالداخل وتقديم الدعم اللازم لمرضى الأورام والمراكز التخصصية وزراعة الأعضاء، ودعم الرعاية الصحية حسب خطط وزارة الصحة بالحكومة».

وأشار الصافي إلى أن «وزير التخطيط والمالية عرض خطوات تنفيذ ما صدر عن مجلس النواب من قوانين تعتبر استحقاقات للشعب، أبرزها الاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء، والاستمرار في صرف منحة الزواج، وإيجاد آلية تنفيذ قانون رقم (6) لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء»، وبالإضافة إلى «تطبيق زيادة الرواتب التي لم تطبق من الحكومات السابقة وتضمينها بقانون الميزانية العامة لسنة 2022».

وأكد أن عقيلة صالح شدد على ضرورة «دعم القطاع الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي، لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة»، موصيًا بضرورة دعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية.

وجرى الاتفاق أيضًا على «ضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة الرقابية تطبيقًا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، حرصًا على الصالح العام».

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