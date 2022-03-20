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اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 08:57 مساء
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا
الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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نظم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المسابقة الوطنية الثالثة «تكنو ليبيا 2022 Techno Libya» لأفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا بالعاصمة طرابلس، في إطار تفعيل دور قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة بدعم الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والحر ودعم اقتصاد المعرفة.

وحصل المركز الأول في المسابقة على مبلغ 30 ألف دينار ليبي، والمركز الثاني 20 ألف دينار، والثالث 10 آلاف دينار، وفق الصور التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وشهد الحفل تكريم العشرة الأوائل بالمسابقة بمشاركة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة الدكتور عبدالناصر أبوزقية ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، وبحضور مديرة مكتب تمكين المرأة بالوزارة وعدد من المصارف التجارية وأصحاب الأعمال ولفيف من المهتمين والباحثين.

وأشارت شذر الصيد، خلال كلمتها، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على استحداث وحدة الرياديين بمكتب النمذجة والتميز المؤسسي ضمن تقسيماتها الإدارية، والذي يُعنى بدعم أصحاب الأفكار الريادية إلى جانب دور البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة، لافتة إلى أن الثورة التكنولوجية في العالم أوجدت نمطًا حديثًا يقوم على اقتصاد المعرفة أساسه إنتاج العقول واستخداماتها.

جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من ختام مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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