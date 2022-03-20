ورشة حول الإصلاح الإداري في المؤسسات بجامعة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت قاعة إدارة جامعة سبها، اليوم الأحد، ورشة حول الإصلاح الإداري في المؤسسات، أقيمت تحت شعار «من أجل إدارة ناجحة متقدمة ومتطورة» بتنظيم من منظمة «خطوة بخطوة لسيادة القانون» بالتعاون مع مركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها.

وقال مدير منظمة «خطوة بخطوة لسيادة القانون» صالح حتيتة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الورشة سلطت الضور على أنماط الفساد في المؤسسات العامة وقانون العمل رقم (129 لسنة 2010)، ولائحته الداخلية ودور الأجهزة الرقابية في تعزيز الإصلاح الإداري بمؤسسات الدولة.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة سبها مبروك أبوسبيحة لـ«بوابة الوسط»، أن الورشة تهدف إلى توعية الموظفين والمسؤولين بأهمية تطبيق القانون والحوافز المترتبة عليه، إضافة إلى معرفة التحديات التي تواجه تطبيق القانون فى المجتمع الليبي في ظل الوضع الراهن على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

واستهدفت ورشة العمل حول الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة قرابة 40 موظفًا من مختلف القطاعات الحكومية بمدينة سبها.

فعاليات ورشة العمل حول الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ورشة العمل حول الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ورشة العمل حول الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ورشة العمل حول الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ورشة العمل حول الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

مبنى الإدارة العامة بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)