إحالة مرتبات فبراير لموظفي القطاعات العامة في بني وليد إلى المصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلنت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد، اليوم الأحد، أنها أحالت كافة مرتبات الموظفين العاملين بالقطاعات العامة في البلدية لشهر فبراير إلى كافة المصارف العاملة في المدينة.

وذكر مصدر بمراقبة الخدمات المالية بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن من بين هذه القطاعات: الخدمات الصحية والتعليم والمواصلات والزراعة والمالية والصناعة والتعليم والمرافق ومديرية الأمن، منوهًا بأنه سيجري الصرف لبقية القطاعات حسب الإحالة إليها.

وأوضح المصدر أن مراقبة الخدمات المالية في بني وليد سلمت اليوم مرتبات عن شهر مارس إلى رؤساء الأقسام المالية بالقطاعات لطباعتها وإعادتها للمراقبة لاعتمادها وإيداعها بالمصارف.