قناة «الوسط» تذيع لقاء خاصا مع وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا» أحميد حومة

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة «الوسط» مساء اليوم الأحد لقاء خاص مع وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، احميد حومة، أجراه الإعلامي معتز قادر بوه.

ويتحدث حومة في المقابلة، عن اللغط الذي أثير حكومة تكليف مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وكذلك احتمالية تأثيره في مجلس النواب، وأسباب تشكيل حكومة موسعة في المرحلة الحالية.

كما يتحدث حكومة عن موقفه بشأن عمل الحكومة من العاصمة طرابلس في ظل استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وكذلك خطة عمله بالوزارة خلال التسعين يوما الأولى وأولويات الوزارة خلالها.

أنقر هنا لمشاهدة المقابلة عبر قناة «الوسط»