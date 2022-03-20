وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يزور الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

أدى وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة عمل إلى الجزائر العاصمة، وأجرى زيارات لمقار الشرطة الجزائرية والأفريقية، كما عقد اجتماعًا مع المسؤولين الأمنيين في الجزائر.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد ضم رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد عادل الشروي وعددًا من الضباط بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن زيارة الوفد شملت مقر آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة «الأفريبول»، ومقر إدارة الشرطة القضائية، وكذلك زيارة المكتب المركزي الوطني «إنتربول الجزائر»، بحضور المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى الجزائر عبدالرحمن الجطلاوي.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد عقد على هامش هذه الزيارة اجتماعًا مع رئيس مكتب التفتيش بمديرية الشرطة القضائية ورئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، نوقش خلاله عدد من المواضيع الأمنية، واستمع الوفد لشروح وافية حول الأعمال المناطة بهذه المكاتب.

وأضافت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن الوفد اختتم زيارته بجولة في مقر مديرية التدريب والمدرسة العليا للشرطة ومقر الشهيد بجمهورية الجزائر.

جولة الوفد الأمني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته للجزائر. (وزارة الداخلية)

جولة الوفد الأمني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته للجزائر. (وزارة الداخلية)

جولة الوفد الأمني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته للجزائر. (وزارة الداخلية)

جولة الوفد الأمني لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته للجزائر. (وزارة الداخلية)