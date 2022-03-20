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رئاسة مجلس الدولة تناقش مع لجنة التوافق الخطوات العريضة للأساس الدستوري والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 04:34 مساء
رئاسة مجلس الدولة تناقش مع لجنة التوافق الخطوات العريضة للأساس الدستوري والانتخابات
اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
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عقدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع لجنة التوافق المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية مع اللجنة المناظرة من مجلس النواب، لبحث الخطوات العريضة للأساس الدستوري والانتخابات وسُبل تجاوز العراقيل التي قد تعترض مهمة التوافق بشأن القواعد الدستورية.

وترأس الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رئيس المجلس خالد المشري، بحضور نائبه الأول مسعود عبيد والثاني عمر أبوشاح وأعضاء لجنة التوافق المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لـ«مناقشة آخر التطورات المتعلقة بشأن الانتخابات والأساس الدستوري لها، والخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب، وسبل تجاوز كل العقبات التي قد تعترض عمل اللجنتين لإنجاز مهامهما في أقرب وقت ممكن».

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وانتخب المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته الرسمية الـ75 التي عقدها الإثنين الماضي، 12 عضوًا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، استجابة للمقترح المقدم من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

واقترحت وليامز في مبادرتها التي طرحتها قبل أسبوعين، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك.

لكن المجلس الأعلى للدولة، قال في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الإثنين الماضي، إنه «رأى زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضوًا؛ وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية».

اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع المشري ونائباه مع لجنة التوافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، الأحد 20 مارس 2022. (مجلس الدولة)
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