ضبط تشكيل عصابي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي إن مركز شرطة الكويفية ضبط تشكيلًا عصابيًّا على متن سيارة يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح. بدأت التفاصيل الأولى لضبط المتهمين، حسب بيان صحفي اليوم الأحد، بمعلومات تلقاها مركز شرطة الكويفية عن «دخول شخص مستشفى الجلاء مصابًا بأعيرة نارية». وانتقل أعضاء المركز إلى مستشفى الجلاء وشوهد الشخص المصاب بقسم الأعصاب وبه كسر بقدمه اليسرى، وإصابة في اليد اليمنى، وكدمات في عينيه»، حسب المديرية.

وأفاد الشخص المصاب، حسب البيان، «بتعرضه للاعتداء والسلب من شخصين مجهولي الهوية على متن مركبة نوع غولف خضراء اللون معتمة بالكامل لا تحمل لوحات معدنية بمنطقة شبنة». وذكرت المديرية أن المركبة المطلوبة شوهدت عند مرور الدورية التابعة للمركز، وعند محاولة استيقافها قام المتواجدون على متن المركبة بالرماية على الدورية ولاذوا بالفرار».

و«جرى ضبط المتهمين في حالة سكر ظاهر، وبتفتيش المركبة احترازيًّا عثور داخلها على بندقية كلاشينكوف بها 20 طقة، وسلاح خرطوش 6 تماتك، وتم الانتقال بهم إلى المركز».

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها الشرطة، أن المتهم الأول يدعى (ع.ح.م) من مواليد 2002 من سكان منطقة سيدي خليفة، والثاني يدعى (ح.ف.ح) من مواليد 2004، واعترفا بما نسب إليهما وأنهما كانا تحت تأثير الخمر والحبوب المهلوسة. وبينت التحريات أن المتهمين مطلوبان لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي ومركز شرطة العروبة ومركز شرطة بوعطني وقسم البحث الجنائي بالمديرية، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة .