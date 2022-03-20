«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق «حملة وطنية» لتحصيل الإيراد العام، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، في المدن الليبية، تنظمها وتشرف عليها الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

وشددت الشركة على أن الحملة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، ورفع المعاناة عن المواطن وصولًا لكهرباء دون انقطاع.

وقالت الشركة إن الحملة تسهم في تحسن أداء الشبكة «لكي تنعم بكهرباء دون انقطاع» .

- «الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

ونشرت الشركة عددًا من الصور لعمليات تحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، في كل من الأصابعة وبني وليد، فيما أكدت أن الحملة تمكنت من إزالة 40 توصيلة غير شرعية في عين زارة.

والخميس، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية، خُصص «لوضع الترتيبات الأخيرة وتسخير الإمكانات كافة لنجاح الحملة، وذلك من أجل القضاء على الفاقد التجاري والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية» وفق بيان الشركة حينها.

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الأصابعة, 20 مارس 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الأصابعة, 20 مارس 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في الأصابعة, 20 مارس 2022. (الشركة العامة للكهرباء)