«الرئاسي»: مرشحون لـ«النواب» يقدمون مبادرة للمنفي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قال المجلس الرئاسي إن عددًا من المرشحين لانتخابات مجلس النواب قدموا «مبادرة إلى رئيس المجلس، محمد المنفي بشأن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال»، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

والتقى المنفي، اليوم الأحد،المرشحين بديوان المجلس في إطار متابعته «دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، وتلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع»، حسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

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وحث رئيس المجلس الرئاسي، المرشحين على «ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مؤكدًا أن «المجلس لن يدخر جهدًا في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع».

وأكد المرشحون للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

ويوم الخميس الماضي، وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الشكر إلى المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي على دعم مبادرتها لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات العامة. حسب تغريدة لها على موقع «تويتر».