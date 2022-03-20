تعطيل الدراسة في أجدابيا بسبب سوء الأحوال الجوية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

قررت مراقبة التربية والتعليم أجدابيا، إعطاء المدارس التعليمية العامة والخاصة، الواقعة في نطاقها الجغرافي عطلة رسمية اليوم الأحد؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة.

ويشهد عدد من المدن والمناطق الليبية وعلى وجه الخصوص مدينة أجدابيا، رياحًا قوية صاحبها غبار كثيف، ما تسبب في حجب الرؤية وسط المدينة وعلى الطرق السريعة، ودفع كثيرًا من السكان إلى البقاء في منازلهم.

- مراقبة تعليم مصراتة تعلن تأجيل الدراسة الأحد

- الطقس السيئ يوقف الدراسة في الوشكة حتى إشعار آخر

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب الخدمات التعليمية بالفرع البلدي الوشكة، إيقاف الدراسة بكل المؤسسات التعليمية الواقعة بمنطقة الوشكة حتى إشعار آخر، بسبب الظروف المناخية التي تمر بها البلاد.

وأوضح مصدر بمكتب تعليم الوشكة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن إعلان عودة الدراسة سيُرى في وقت لاحق في حال تحسن الظروف المناخية.

كذلك أعلنت مراقبة التربية والتعليم بمدينة مصراتة تأجيل الدراسة داخل المراقبة اليوم الأحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتشهد مدن ليبية عدة، منذ أمس، حالة من الطقس السيئ تمثلت في هبوب عواصف ترابية ورملية تسببت في انعدام الرؤية، ما دفع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإصدار بيان يشتمل على عديد النصائح للتعامل مع هذا الطقس.

عواصف ترابية تضرب ليبيا, (الإنترنت)