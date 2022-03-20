وزارة التعليم تبحث مع «يونيسف» خارطة التعلم عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولون بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، وممثلون لمكتب منظمة الـ«يونيسف» في ليبيا خارطة طرق للتعلم عن بعد في ليبيا. وبحث الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة اليوم الأحد، الخارطة التي تضمنت خطة العمل والمبادئ والتوصيات والخطوات المقبلة من حيث المهام الأولية والجدول الزمني المقترح والمخاطر المحتملة.

واستعرض اللقاء «الخطوات التي ستتخذها الوزارة للعمل على تنفيذ الخارطة وفقًا للمدة الزمنية المحددة»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون التربوية، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة الفئات الخاصة، ومندوبون عن إدارة رياض الأطفال، وممثلو منظمة الـ«يونيسف» في ليبيا.