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شكشك يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 01:31 مساء
شكشك يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية
شكشك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة, (ديوان المحاسبة)
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شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، في الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأربوساي»، الذي عقد اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان للديوان اليوم، شارك في الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في الدول العربية الأعضاء بالمجلس.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة القطري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، صمود المنظمة وتماسك عملها، «رغم الهزات التي شهدها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا»، مؤكدًا أن المنظمة واصلت عملها بشكل قوي من أجل تنفيذ البرامج المقررة وفقًا لمتطلبات وظروف المرحلة.

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وتناول تقرير رئيس محكمة الحسابات التونسية، الأمين العام للمنظمة، تركيز منصة التعلّم الإلكتروني وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة وتنشيط القنوات الاتصاليّة، وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال تشكيل مجموعة عمل تعنى بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعاته، وعلى مدار يومين، عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، بينها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الثاني والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.

اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة, (ديوان المحاسبة)
اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة, (ديوان المحاسبة)
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