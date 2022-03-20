«محلي تاورغاء» يناقش آليات عودة نازحي المدينة من مصراتة وتدشين وحدات سكنية لهم

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، مع مسؤولين من وزارة الإسكان، آليات عودة نازحي تاورغاء من مصراتة، وتدشين وحدات سكنية لهم، وحل مشكلة سكن المتزوجين الجدد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشكشاك، وعددًا من أعضاء المجلس ورؤساء بعض القطاعات ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة، مع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة بوزارة الإسكان والتعمير عبدالمولى إعضومة المهدي، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر محمد أرفيدة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ومندوب عن جهاز الإسكان والتعمير، ومندوب عن مكتب شؤون النازحين بديوان رئاسة الوزراء، وعدد من موظفي الإدارات بالديوان، وفق بيان للمجلس المحلي السبت.

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وناقش المجتمعون آليات تسهيل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والتي من شأنها دعم الاستقرار بالمدينة، وعودة نازحي تاورغاء من مصراتة، وتنفيذ مطالبهم بجبر الضرر عن مساكنهم والمنقولات فيها، والعمل علي صيانة المساكن الشعبية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2021.

كما ناقش اللقاء، تنفيذ وحدات سكنية لنازحي تاورغاء من مدينة مصراتة، وحل مشكلة سكن المتزوجين الجدد.

وبعد الاجتماع أجرى وزارة الإسكان، والوفد زيارة للشعبيات المستهدفة والمباني بمنطقة تاورغاء القديمة، ووعد بتحويل هذه المطالب لوزير الإسكان والتعمير.