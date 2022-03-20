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تقرير فرنسي: حرب أوكرانيا تؤجج موجة شراء في ليبيا قبيل رمضان

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 20 مارس 2022, 11:59 صباحا
تقرير فرنسي: حرب أوكرانيا تؤجج موجة شراء في ليبيا قبيل رمضان
مواطن يشتري الخبز من أحد المخابز، (أرشيفية: الإنترنت)
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أدرج تقرير فرنسي ليبيا ضمن الدول المتأثر أمنها الغذائي بشدة بالحرب في أوكرانيا، الذي تفاقم قبل أقل من أسبوعين من شهر رمضان مطلع أبريل مقبل؛ بسبب موجة الشراء وتخزين السلع، ذلك استنادًا إلى تصريحات أممية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مخاطر نشوب حرب قد تؤدي إلى «إعصار مجاعات» في عديد البلدان، خاصة في أفريقيا، وفق ما نقل تلفزيون «فرانس إنفو» الحكومي اليوم الأحد، في تقرير له.

وأوضح غوتيريس أن «45 دولة أفريقية وأقل البلدان نموًّا تستورد ما لا يقل عن ثلث إنتاجها من القمح من أوكرانيا أو روسيا، منها 18 بلدًا تستورد ما لا يقل عن 50%. وهذا يشمل دولًا مثل ليبيا وبوركينا فاسو ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان، والصومال والسودان واليمن».

قلق صندوق النقد الدولي من تداعيات الحرب
وإلى جانب الخسائر البشرية والاقتصادية، يبدي صندوق النقد الدولي القلق من تداعيات الحرب في أوكرانيا حول العالم. ففي أقل من ثلاثة أسابيع من الصراع، ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الخام والمنتجات الزراعية.

أما بالنسبة لسلعة مثل القمح، فيمكن أن تكون التأثيرات أكثر حدة، كما يحذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. وحسب التقرير الفرنسي «الحرب المستمرة خلال الموسم الزراعي الربيعي يمكن أن تعرقل الصادرات، فضلًا عن النمو وتهدد الأمن الغذائي العالمي». ولأن أوكرانيا «سلة خبز أوروبا»، وروسيا من بين أكبر مصدري القمح في العالم، فهما تمتلكان نحو ثلث التجارة العالمية.

كما يجري تصدير معظم القمح الأوكراني في الصيف والخريف، فكلما طال أمد الحرب، تعرضت الصادرات للخطر، مما سيؤثر على الاحتياطات الحالية والمستقبلية.

الاندفاع نحو شراء القمح اللين والسميد في ليبيا
التقرير الفرنسي لفت إلى الاندفاع نحو شراء مادتي القمح اللين والسميد في ليبيا، فمنذ شن تدخل عسكري روسي في أوكرانيا ارتفعت أسعار هذه المنتجات وتفاقمت بسبب موجة الشراء المكثفة قبل شهر رمضان.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على الواردات الغذائية (75% من قمحها يأتي من روسيا وأوكرانيا)، إذ شهدت أيضًا ارتفاعًا في أسعار الدقيق والحليب والزيت والسكر.

بدوره قال برنامج الأغذية العالمي في تقرير: «اضطرابات الصادرات في البحر الأسود لها آثار فورية على عدة دول تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا».

أما مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فقد صرحت بأن «الحرب في أوكرانيا لها آثار علينا جميعًا وعواقب اجتماعية، وسيشعر الناس في عديد البلدان بذلك من خلال أسعار المواد الخام: الطاقة والحبوب والأسمدة والمعادن، وستزيد من التضخم».

وفي تحذير من اندلاع اضطرابات سياسية أخرى، أكد غوتيريس أن أسعار الحبوب «تجاوزت بالفعل أسعار بداية الربيع العربي وأعمال شغب أخرى بسبب الغذاء في 2007-2008»، فقد وصل مؤشر أسعار الغذاء العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

 

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