«الأرصاد»: رياح نشطة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح نشطة على طول الساحل سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وتوقع المركز، في بيان نشرة الصيد البحري اليوم، ارتفاع الموج ليتراوح بين 3.00 و4.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.
الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 2.50 و4.50 متر.
البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
الرؤية ضعيفة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح والأتربة العالقة بالجو.
الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل، وجيدة على ساحل الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون بحرية غدًا على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، سرعتها تتراوح بين 5 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة اليوم، على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.
يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و3.50 متر، والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج غدًا على ساحل رأس لانوف، كما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.
الرؤية ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح.
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