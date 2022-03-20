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ارتفاع طفيف لـ«الاسترليني» في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:25 صباحا
ارتفاع طفيف لـ«الاسترليني» في السوق الرسمية
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا طفيفًا في السوق الرسمية اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع، بفارق قرش واحد، مسجلًا 6.12 د‫ينار مقابل 6.11 دينار.

وحسب نشرة أسعار العملات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد استقر سعر الدولار الأميركي عند مستوى 4.65 د‫ينار الذي سجله الخميس، واليورو عند مستوى 5.13 د‫ينار.

 وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الريال السعودي على مستوى 1.23 دينار، والدرهم الإماراتي 1.26 د‫ينار، والدينار التونسي 1.57 د‫ينار. كذلك حافظت الليرة التركية على سعر0.31 د‫ينار، والإيوان الصيني عند 0.73 د‫ينار.

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