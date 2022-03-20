ارتفاع طفيف لـ«الاسترليني» في السوق الرسمية

سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا طفيفًا في السوق الرسمية اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع، بفارق قرش واحد، مسجلًا 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار.
وحسب نشرة أسعار العملات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد استقر سعر الدولار الأميركي عند مستوى 4.65 دينار الذي سجله الخميس، واليورو عند مستوى 5.13 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الريال السعودي على مستوى 1.23 دينار، والدرهم الإماراتي 1.26 دينار، والدينار التونسي 1.57 دينار. كذلك حافظت الليرة التركية على سعر0.31 دينار، والإيوان الصيني عند 0.73 دينار.
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