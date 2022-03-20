وفاة 5 أشخاص في حادث دهس بين شاحنة تهريب وقود وسيارة على طريق وادي مرسيط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية وفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، في حادث دهس على الطريق العام بمنطقة وادي مرسيط، بين شاحنة تهريب وقود وسيارة نوع «تويوتا بريفي» ركاب.

وأوضحت المنطقة، في بيان السبت، أن سرية الشويرف التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، المتمركزة في منطقة القرية، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين حول وجود حادث سير على الطريق العام بمنطقة وادي مرسيط، إذ تحركت قوة عسكرية إلى مكان الحادث، وعند وصولها وجدت سيارة نوع «تويوتا بريفي» ركاب، بها عدد من الجثث والجرحى، وشاحنة تهريب وقود (بوطي) لا يوجد بها أحد .

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وبحسب البيان، أظهرت الاستدلالات والتحريات أن سائق الشاحنة (تشادي الجنسية مهرب وقود)، دهس السيارة الأخرى عندما كان بداخلها السائق (ليبي الجنسية) مع عائلة مقيمة من جنسية سودانية، فيما نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص، وإحالة طفلة من نفس العائلة وشخص آخر إلى المستشفى، بعد إسعافهما وهما في حالة حرجة جدًّا.

وأوضحت المنطقة العسكرية الغربية، أن سائق الشاحنة لاذ بالفرار قبل وصول القوة إلى المكان، تاركًا ضحاياه على قارعة الطريق، فيما تجرى عمليات البحث عنه.

حادث دهس على طريق وادي مرسيط, (المنطقة العسكرية الغربية)

حادث دهس على طريق وادي مرسيط, (المنطقة العسكرية الغربية)

حادث دهس على طريق وادي مرسيط, (المنطقة العسكرية الغربية)