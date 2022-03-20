المقريف: انطلاق الفصل الدراسي الثاني 20 مارس

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الفصل الدراسي الثاني في كامل التراب الليبي، اليوم الأحد، الموافق 20 مارس 2022، بواقع خمسة أيام أسبوعيًا، على ما أعلن وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف.

وقال المقريف خلال اجتماع مراقبة التربية والتعليم ببلدية طبرق إن الوزارة مستعدة لتلقي أى ملاحظات بشأن الخطة الدراسية، متعهدًا بتجنب «الإخفاقات» التي رصدت خلال الفصل الدراسي الماضي، وفق ما نقلت عنه وزارة التربية والتعليم في بيان، السبت.

ووجهه الوزير التحية إلى المعلمين ومراقبي التعليم ومديري المدارس، كما أشاد بالقطاع الخاص معتبرًا أنه «جزء لا يتجزأ» من العملية التعليمية.

وتسببت موجة من الطقس السيئ تمثلت في هبوب عواصف ترابية ورملية تسببت في انعدام الرؤية، في تأجيل الدراسة في منطقة الوشكة وكذلك في مدينة مصراتة.

المقريف يباشر عمله بعد حكم البراءة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان مقتضب، الأربعاء، مباشرة الوزير موسى محمد المقريف عمله بديوان الوزارة بعد صدور حكم قضائي ببراءته وإطلاقه.

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وقضت محكمة استئناف طرابلس، الإثنين الماضي، ببراءة المقريف، من التهم الموجهة إليه. وأعربت وزارة التربية والتعليم في بيان مقتضب، الثلاثاء، عن سعادتها لصدور الحكم، مؤكدة «ثقتها التامة في مهنية واستقلالية ونزاهة القضاء وحسن تطبيقه للقانون».

ونهاية ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام، حبس المقريف على خلفية أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، لافتًا إلى فتح تحقيق في ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من الإدارة، واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

وسبق أن نفى نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم، محمود الوندي، التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم توفير الحكومة المبالغ اللازمة لذلك، ووضعها في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو، ومنحها إذنًا بالتعاقد.

لكن المقريف قال في تصريح تلفزيوني إن السبب في تأخر طباعة الكتاب المدرسي يرجع إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر لطباعة الكتاب المدرسي.