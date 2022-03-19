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بينها إصدار قانون شامل للإعلام.. توصيات لمجابهة خطاب الكراهية على مواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 10:50 مساء
بينها إصدار قانون شامل للإعلام.. توصيات لمجابهة خطاب الكراهية على مواقع التواصل
جلسة حوارية حول خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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أصدر المشاركون في جلسة حوارية حول «خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي»، اليوم السبت، عديد التوصيات لمجابهة هذا الخطاب، من بينها إصدار قانون شامل للإعلام، ومراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ونظمت الجلسة الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات إعلامية وحكومية ومجتمعية، إضافة إلى عدد من الصحفيين والقانونيين والأكاديميين ونشطاء من المجتمع المدني.

وناقشت الجلسة المخالفات القانونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب انتشارها، والدور الحكومي والمجتمعي المشترك، في مجابهة خطاب الكراهية والتضليل، وتوعية المواطنين بخطورة التحريض الإلكتروني وكيفية التبليغ عنها، ودور الجهات الضبطية في ملاحقة المحرضين قضائيًّا، وكذلك مساهمة المنظمات الدولية في إزالة المنشورات المحرضة على النشطاء، ودور الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في مكافحة التحريض.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية مكافحة خطاب الكراهية والتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وسبل تعزيز المبادئ والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وفق مدونة السلوك المهني الإعلامي، التي اعتمدتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.

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توصيات لمجابهة خطاب الكراهية
وشملت التوصيات الناجمة عن الجلسة تكثيف عمليات الرصد والتوثيق لخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وضرورة التوعية بمدونة السلوك المهني والإعلامي، ومخاطبة المؤسسات الإعلامية للالتزام بها.

إضافة إلى التكثيف من البحوث والدراسات العلمية والميدانية، بخصوص هذه القضايا والتحذير من خطورتها، والمطالبة بمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم التحريض ونشر الأخبار الزائفة، والتأكيد على أهمية حملات التوعية من قبل المؤسسات الإعلامية.

وأيضًا، التربية الدينية المتعلقة بتوعية المصلين عبر خطباء المساجد، والتنشئة السياسية المبنية على التسامح وتقبل الآخر، والتوعية بالتربية الإعلامية والرقمية في المدارس والجامعات، وإدخالها في المناهج التربوية، والعمل على رصد الخطاب المهني الإيجابي وتشجيعه، ورصد جوائز قيمة للمؤسسات الإعلامية التي تلتزم به.

جلسة حوارية حول خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
جلسة حوارية حول خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، 19 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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