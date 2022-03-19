الطقس السيئ يوقف الدراسة في الوشكة حتى إشعار آخر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مكتب الخدمات التعليمية بالفرع البلدي الوشكة، اليوم السبت، إيقاف الدراسة بكل المؤسسات التعليمية الواقعة بمنطقة الوشكة حتى إشعار آخر.

وجاء الإعلان جراء الظروف المناخية التي تمر بها البلاد. وأوضح مصدر بمكتب تعليم الوشكة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إعلان عودة الدراسة سيُرى في وقت لاحق في حال تحسن الظروف المناخية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مراقبة التربية والتعليم بمدينة مصراتة تأجيل الدراسة داخل المراقبة غدًا الأحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

- مراقبة تعليم مصراتة تعلن تأجيل الدراسة غدا​

http://- الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق

- مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات

- سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار

- بالصور.. عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس وانعدام الرؤية في الشوارع

الطقس السيئ يضرب ليبيا

وتشهد مدن ليبية عدة حالة من الطقس السيئ تمثلت في هبوب عواصف ترابية ورملية تسببت في انعدام الرؤية، ما دفع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإصدار بيان يشتمل على عديد النصائح للتعامل مع هذا الطقس.

ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل، وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج، وكذلك توخي الحذر الشديد عند قيادة السيارة.

وتسبب هذا الطقس في تأجيل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة الدولي. وأفاد ركاب كانوا متوجهين إلى السعودية بغرض العمرة، «بوابة الوسط»، أنهم موجودون بالمطار منذ الصباح، وما زالوا ينتظرون تحسن الطقس ليتمكنوا من السفر.