مراقبة تعليم مصراتة تعلن تأجيل الدراسة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بمدينة مصراتة، اليوم السبت، تأجيل الدراسة داخل المراقبة غدًا الأحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته المراقبة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

وتشهد مدن ليبية عدة حالة من الطقس السيئ تمثلت في هبوب عواصف ترابية ورملية تسببت في انعدام الرؤية، ما دفع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإصدار بيان يشتمل على عديد النصائح للتعامل مع هذا الطقس.

- الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق

- مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات

- سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار

- بالصور.. عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس وانعدام الرؤية في الشوارع

ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل، وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج، وكذلك توخي الحذر الشديد عند قيادة السيارة.

وتسبب هذا الطقس في تأجيل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة الدولي. وأفاد ركاب كانوا متوجهين إلى السعودية بغرض العمرة، «بوابة الوسط»، أنهم موجودون بالمطار منذ الصباح، وما زالوا ينتظرون تحسن الطقس ليتمكنوا من السفر.