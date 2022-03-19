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رئيس مجلس التخطيط يقرر إنشاء المركز الليبي للدراسات المستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 08:04 مساء
رئيس مجلس التخطيط يقرر إنشاء المركز الليبي للدراسات المستقبلية
مقر مجلس التخطيط الوطني في طرابلس. (الإنترنت)
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أصدر رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح عبدالواحد، اليوم السبت، قرارًا يقضي بإنشاء «المركز الليبي للدراسات المستقبلية»، على أن تكون العاصمة طرابلس مقرًّا له، فيما تعود تبعيته لمجلس التخطيط الوطني، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس.

وحمل القرار رقم «23» لسنة 2022، ونصت مادته الثانية على أن يدار المركز بواسطة مجلس إدارة يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس التخطيط الوطني، تقترح هذه الإدارة مشروع اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للمركز، التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس التخطيط الوطني، حسب المادة الثالثة من القرار.

أهداف المركز الليبي للدراسات المستقبلية
وحددت المادة الرابعة مهام المركز في إعداد الدراسات والبحوث التعلمية والثقافية، وإصدار الصحف والمجلات العلمية والبحثية التخصصية والكتب، وكذلك تلقي وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المركز وتحليلها ونشرها عبر أحدث الوسائل الاتصالية والتقنية.

إضافة إلى إنشاء مكتبة حديثة متطورة ومزودة بأجهزة سمعية وبصرية ووسائل وأجهزة جمع وتوثيق المعلومات والبيانات، وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمشاركة في مثل ذلك محليًّا وخارجيًّا، وتشجيع الباحثين والمبدعين من الشباب، وإيفاد الدورات التدريبية والدراسات العليا بالداخل والخارج، علاوة على القيام بأي مهام من شأنها تحقيق أهداف المركز.

وتحدد المادة الخامسة من القرار موارد المركز المالي فيما له من الميزانية العامة للدولة، إلى جانب التبرعات والإعلانات والهبات التي يقبلها المركز، وكذلك إيرادات أخرى أي تخصص له. وتنص المادة السادسة على اعتبار المركز جهة اعتبارية عامة ذات ذمة مالية مستقلة يعمل بمقتضى اللوائح والقوانين والقرارات السارية.

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