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الاتحاد الأوروبي: العاصفة الترابية في طرابلس «تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 06:59 مساء
الاتحاد الأوروبي: العاصفة الترابية في طرابلس «تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه»
عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس, (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
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قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة الليبية طرابلس اليوم، «تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه».

وأوضحت البعثة، في بيان اليوم، أن العاصمة طرابلس، استيقظت على عاصفة ترابية «تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة»، مضيفة أن التغير المناخي سيتسبب في موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء، وأكثر من ذلك بكثير.

وتابعت: «إن كنت تعتقد أن التغير المناخي غير حقيقي، فكر مجددًا»، مضيفة أن ليبيا من أكثر دول العالم تضررًا من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مطالبة السلطات الليبية بالنظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.

وشهدت العاصمة طرابلس، اليوم، حالة من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، حيث انعدمت الرؤية في أغلب الطرق، بسبب عواصف ترابية تضرب الشوارع والطرق، فضلًا عن توقف الملاحة في مطار معيتيقة الدولي.

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وانعدمت الرؤية في أغلب الشوارع، فيما نصحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل، وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج.

وشملت النصائح أيضًا توخي الحذر الشديد عند قيادة المركبة، وفي حال وجود أعراض لمرضى الربو مثل ضيق التنفس أو الصفير أو ألم بالصدر، يجب أخذ بخاخ الربو الإسعافي، والتوجه إلى الطوارئ حال عدم تحسن الحالة.

في سياق متصل أجلت الطائرات بمطار معيتيقة الدولي، إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود عواصف ترابية تضرب أغلب مدن ليبيا.

وأفاد ركاب كانوا متوجهين إلى السعودية بغرض العمرة، «بوابة الوسط»، بأنهم موجودون بالمطار منذ الصباح، وما زالوا ينتظرون تحسن الطقس ليتمكنوا من السفر.

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