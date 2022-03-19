سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار

القاهرة - بوابة الوسط

أجلت الطائرات بمطار معيتيقة الدولي، إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود عواصف ترابية تضرب أغلب مدن ليبيا.

فيما أفاد ركاب كانوا متوجهين إلى السعودية بغرض العمرة، «بوابة الوسط»، بأنهم موجودون بالمطار منذ الصباح، وما زالوا ينتظرون تحسن الطقس ليتمكنوا من السفر.

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وتشهد العاصمة طرابلس، حالة من سوء الأحوال الجوية، حيث انعدمت الرؤية في أغلب الطرق، بسبب عواصف ترابية تضرب الشوارع والطرق، فضلًا عن أجواء الملاحة الجوية.