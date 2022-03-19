Atwasat

سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 06:07 مساء
سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار
عاصفة ترابية تضرب مطار معيتيقة الدولي, 19 مارس 2022 (الإنترنت)
alwasat radio

أجلت الطائرات بمطار معيتيقة الدولي، إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود عواصف ترابية تضرب أغلب مدن ليبيا.

فيما أفاد ركاب كانوا متوجهين إلى السعودية بغرض العمرة، «بوابة الوسط»، بأنهم موجودون بالمطار منذ الصباح، وما زالوا ينتظرون تحسن الطقس ليتمكنوا من السفر.

- رياح قوية تقتلع الأشجار من جذورها في أجدابيا وسرت
- الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق

وتشهد العاصمة طرابلس، حالة من سوء الأحوال الجوية، حيث انعدمت الرؤية في أغلب الطرق، بسبب عواصف ترابية تضرب الشوارع والطرق، فضلًا عن أجواء الملاحة الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا

شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن

السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه

ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار الدينار أمام سلة من العملات الدولية بالسوق الموازية
استقرار الدينار أمام سلة من العملات الدولية بالسوق الموازية
أسبوعان بلا ماء.. مواطنان ليبيان يدخلان سلوفاكيا هربا من حصار ماريوبول الأوكرانية
أسبوعان بلا ماء.. مواطنان ليبيان يدخلان سلوفاكيا هربا من حصار ...
رياح قوية تقتلع الأشجار من جذورها في أجدابيا وسرت
رياح قوية تقتلع الأشجار من جذورها في أجدابيا وسرت
توقف الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية في الزعفران بعد سرقة محطة الكهرباء الرئيسية
توقف الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية في الزعفران بعد سرقة محطة ...
مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات
مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
بالصور.. عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس وانعدام الرؤية في الشوارع
بالصور.. عاصفة ترابية تضرب العاصمة طرابلس وانعدام الرؤية في ......
سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة والمعتمرون في الانتظار
سوء الأحوال الجوية يؤجل إقلاع الطائرات بمطار معيتيقة ......
وليامز تطلع مرشحين للرئاسة على مبادرتها للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات
وليامز تطلع مرشحين للرئاسة على مبادرتها للاتفاق على أساس ......
مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات
مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات...
توقف الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية في الزعفران بعد سرقة محطة الكهرباء الرئيسية
توقف الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية في الزعفران بعد سرقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط