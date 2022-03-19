رياح قوية تقتلع الأشجار من جذورها في أجدابيا وسرت

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أسفر اشتداد الرياح المحمّلة بالغبار التي تشهدها عدد من المدن والمناطق الليبية، وعلى وجه الخصوص مدينتا أجدابيا وسرت، إلى إحداث أضرار جسيمة، من اقتلاع للأشجار وتحطم سيارة أحد المواطنين بأجدابيا.

وتشهد مدينة أجدابيا وضواحيها، منذ ليلة البارحة رياحًا قوية صاحبها غبار كثيف، ما تسبب في حجب الرؤية وسط المدينة وعلى الطريق الرابط بين مدينتي أجدابيا والبريقة والمناطق المجاورة، ما دفع كثيرًا من السكان إلى البقاء في منازلهم.

- الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق

كما شهدت مدينة سرت، رياحًا قوية تسببت في عدم وضوح الرؤية وكثرة الغبار بسبب العاصفة، ما أدى لسقوط عدد من الأشجار.

وحذر قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أجدابيا سائقي السيارات من انعدام الرؤية على الطريق السريع الرابط بين مدينتي أجدابيا والبريقة وإشعال إنارة السيارات عند الضرورة لتجنب وقوع حوادث على الطرق السريعة الواقعة غرب وشرق وجنوب المدينة.

الرياح تقتلع الأشجار في سرت, (بوابة الوسط)