بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم المجلس البلدي بنغازي وبالتعاون مع القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، يوم الإثنين المقبل، مؤتمرًا علميًا حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي، بمشاركة مسؤولين ليبيين وخبراء إيطاليين، وفقما أعلنت القنصلية اليوم السبت.

وذكرت القنصلية الإيطالية، في بيان صحفي، أن المؤتمر يتضمن عروضًا تقديمية لأكاديميين ومهندسين معماريين إيطاليين وخبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة ينتمون إلى جامعات بريشياء وروما لا سابينزاء وفينيسيا (البندقية)» بالإضافة إلى جمعية الصداقة والتعاون إيطاليا - ليبيا ومقاطعة إيميليا رومانيا.

ويهدف المؤتمر، حسب البيان، إلى خلق الظروف المواتية لشراكة أوثق بين المنظومة «إيطاليا» والسلطات الليبية؛ لتسهيل إعادة إعمار المدينة القديمة بطريقة تحترم أنماطها المعمارية الأصلية وكذلك الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية الأصلية للمنطقة وفي الوقت نفسه إتاحة أحدث طرق البناء وأحدث المواد للقيام بإعادة الإعمار مع الأخذ في الاعتبار بقضايا الاستدامة وسهولة الوصول إليها».

يشارك في الجلسات، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، والقنصل العام الإيطالي كارلو باتوري، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والمسؤول عن صندوق إعادة إعمار مدينتي درنة وبنغازي علي عبدالحفيظ إلى جانب الأكاديميين والخبراء وكذلك الفنيين والمسؤولين بالمجلس البلدي وبمشاركة مستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين وممثلين عن المنظمات الدولية.

أ عمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية

ومن المقرر تقديم عرض حول سلسلة الإنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية من التقاليد إلى التجديد، حسب البيان، الذي أشار إلى ما تحتويه المناطق الواقعة في مركز المدينة التاريخي وحي الصابري المجاور له والكورنيش المقابل للبحر على الأبنية التي تمثل قيمة تاريخية ومعمارية كبيرة لمدينة ببنغازي وتعود في الغالب إلى العهدين العثماني والإيطالي.

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وحسب القنصلية الإيطالية، يبلغ عدد هذه المباني حوالي 170 مبنى «بعضها مدمر بالكامل والبعض الآخر متضرر بشكل كبير بسبب الأحداث الحربية أثناء الصراع الأخير في ليبيا، ومن بين هذه المباني قصر المنار التاريخي الذي أعلن منه استقلال ليبيا في العام 1951» وكذلك مقر القنصلية العامة الإيطالية، الذي ترجع ملكيته إلى إيطاليا حيث تعرض مبناها الكبير لأضرار جسيمة أدت إلى جعله غير قابل للاستعمال في الوقت الحالي.

يشار إلى أن تكلفة عادة إعمار ليبيا تبلغ 200 مليار دولار؛ وذلك بناء على الدراسات المحلية وتلك التي أعدها البنك الدولي، حسب تصريحات وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في سبتمبر الماضي.