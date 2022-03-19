Atwasat

بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 01:28 مساء
بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي
سوق تاريخي في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

 ينظم المجلس البلدي بنغازي وبالتعاون مع القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، يوم الإثنين المقبل، مؤتمرًا علميًا حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي، بمشاركة مسؤولين ليبيين وخبراء إيطاليين، وفقما أعلنت القنصلية اليوم السبت.

وذكرت القنصلية الإيطالية، في بيان صحفي، أن المؤتمر يتضمن عروضًا تقديمية لأكاديميين ومهندسين معماريين إيطاليين وخبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة ينتمون إلى جامعات بريشياء وروما لا سابينزاء وفينيسيا (البندقية)» بالإضافة إلى جمعية الصداقة والتعاون إيطاليا - ليبيا ومقاطعة إيميليا رومانيا.

ويهدف المؤتمر، حسب البيان، إلى خلق الظروف المواتية لشراكة أوثق بين المنظومة «إيطاليا» والسلطات الليبية؛ لتسهيل إعادة إعمار المدينة القديمة بطريقة تحترم أنماطها المعمارية الأصلية وكذلك الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية الأصلية للمنطقة وفي الوقت نفسه إتاحة أحدث طرق البناء وأحدث المواد للقيام بإعادة الإعمار مع الأخذ في الاعتبار بقضايا الاستدامة وسهولة الوصول إليها».

يشارك في الجلسات، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، والقنصل العام الإيطالي كارلو باتوري، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والمسؤول عن صندوق إعادة إعمار مدينتي درنة وبنغازي علي عبدالحفيظ إلى جانب الأكاديميين والخبراء وكذلك الفنيين والمسؤولين بالمجلس البلدي وبمشاركة مستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين وممثلين عن المنظمات الدولية.

أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية
ومن المقرر تقديم عرض حول سلسلة الإنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية من التقاليد إلى التجديد، حسب البيان، الذي أشار إلى ما تحتويه المناطق الواقعة في مركز المدينة التاريخي وحي الصابري المجاور له والكورنيش المقابل للبحر على الأبنية التي تمثل قيمة تاريخية ومعمارية كبيرة لمدينة ببنغازي وتعود في الغالب إلى العهدين العثماني والإيطالي.

- الحويج: إعادة إعمار ليبيا تتكلف 200 مليار دولار
- الحويج يبحث فرص مشاركة الشركات الأميركية في إعادة إعمار ليبيا
- الحويج يطلع على خطة عربية لدعم إعادة إعمار ليبيا

وحسب القنصلية الإيطالية، يبلغ عدد هذه المباني حوالي 170 مبنى «بعضها مدمر بالكامل والبعض الآخر متضرر بشكل كبير بسبب الأحداث الحربية أثناء الصراع الأخير في ليبيا، ومن بين هذه المباني قصر المنار التاريخي الذي أعلن منه استقلال ليبيا في العام 1951» وكذلك مقر القنصلية العامة الإيطالية، الذي ترجع ملكيته إلى إيطاليا حيث تعرض مبناها الكبير لأضرار جسيمة أدت إلى جعله غير قابل للاستعمال في الوقت الحالي.

يشار إلى أن تكلفة عادة إعمار ليبيا تبلغ 200 مليار دولار؛ وذلك بناء على الدراسات المحلية وتلك التي أعدها البنك الدولي، حسب تصريحات وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في سبتمبر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا

شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن

السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه

ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مركز مكافحة الأمراض: تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من «كورونا»
مركز مكافحة الأمراض: تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من «كورونا»
«الصحاري» يبحث مع «البركة» البحرين زيادة التعاون في الاستثمار بالصيرفة الإسلامية
«الصحاري» يبحث مع «البركة» البحرين زيادة التعاون في الاستثمار ...
سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لباشاغا ضرورة «تجنب العنف»
سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لباشاغا ضرورة «تجنب العنف»
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبها
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبها
بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي
بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
رياح قوية تقتلع الأشجار من جذورها في أجدابيا وسرت
رياح قوية تقتلع الأشجار من جذورها في أجدابيا وسرت...
أسبوعان بلا ماء.. مواطنان ليبيان يدخلان سلوفاكيا هربا من حصار ماريوبول الأوكرانية
أسبوعان بلا ماء.. مواطنان ليبيان يدخلان سلوفاكيا هربا من ......
استقرار الدينار أمام سلة من العملات الدولية بالسوق الموازية
استقرار الدينار أمام سلة من العملات الدولية بالسوق الموازية...
بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ببنغازي
بخبرات إيطالية.. مؤتمر علمي لإعادة إعمار المدينة القديمة ......
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبها
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط