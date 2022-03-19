تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل 6 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5 منها فيما تأكدت إصابة حالة واحدة من سبها، بينما لم يسجل أي حالات شفاء أو وفاة بالمرض أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي في البلاد، وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» إلى البلاد.

وأشار التقرير الوبائي الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.63 نهاية هذا الأسبوع، واستقراره تحت 1 لأكثر من خمسة أسابيع متتالية، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

ونوه التقرير باستمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولًا إلى 10% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض. ولفت إلى استقرار معدل الوفيات 1.33 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

- حيدر السائح يعلن خروج ليبيا من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

- مركز مكافحة الأمراض: تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من «كورونا»

والجمعة، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد السائح أن جميع المناطق تخطت الموجة، قائلًا «رجعت ليبيا كلها زرقاء»، أي في المستوى الوبائي الأول، وذلك حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.