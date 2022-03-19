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سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لباشاغا ضرورة «تجنب العنف»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 12:52 مساء
سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لباشاغا ضرورة «تجنب العنف»
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وسفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل، 19 مارس 2022. (فيسبوك)
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شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم السبت، على ضرورة «إيجاد حلول سلمية ومنع أي تصعيد وتجنب العنف»، وذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وحسب منصة المرشح للرئاسة باشاغا، فقد تناول اللقاء «آخر المستجدات السياسية في ليبيا». وأكد باشاغا «الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي». ونقلت المنصة عن السفير إشادته «بدور رئيس الحكومة الليبية في منع اندلاع اشتباكات مسلحة المدة الماضية بالعاصمة طرابلس». 

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ويوم الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اتصال هاتفي مع باشاغا، «عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا، والذي ينطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس»، وفق ما أعلنه الناطق باسم ستيفان دوغاريك.

سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لباشاغا ضرورة «تجنب العنف»
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