«الصحاري» يبحث مع «البركة» البحرين زيادة التعاون في الاستثمار بالصيرفة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولو مصرف الصحاري، مع وفد من بنك البركة البحرين، زيادة حجم التعاون مع في مجال الاعتمادات المستندية والاستثمار في الصيرفة الإسلامية بصيغها المتعددة «المرابحة والمشاركة».

وضم اللقاء من مصرف الصحاري، المدير العام ومدير إدارة العمليات الدولية، ومدير إدارة الخزانة، ومن بنك البركة البحرين مدير العلاقات بوحدة المؤسسات المالية، أنس صالح الأرباح، ومدير بنك البركة بطرابلس، محمد الخازمي، ومدير أول تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات، فهد البلوشي، وفق بيان لمصرف الصحاري اليوم.

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وناقش اللقاء، سُبل التعاون بين البنكين وكيفية المساهمة في تطوير الخدمات المصرفية، واستقبال ودائع تحت الطلب بالطريقة الإسلامية.

كما بحث اللقاء، استعداد مصرف البركة البحرين، بالتعاون مع مصرف الصحاري، لتدريب موظفي المصرف في مجالات العمليات المصرفية، والتعاون في تطوير الخدمات المصرفية ووضع الأساسيات اللازمة لها.

مسؤولو مصرف الصحاري، مع وفد من بنك البركة البحرين, (مصرف الصحاري)

مسؤولو مصرف الصحاري، مع وفد من بنك البركة البحرين, (مصرف الصحاري)