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الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 09:30 صباحا
الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق
نشرة الأرصاد الجوية اليوم السبت 19 مارس 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الجوي للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء متقلبة على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة، وتكون قوية أحيانًا على مناطق الشمال قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصًا على المناطق الساحلية، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية. 

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، إلى تكاثر متوقع للسحب على أغلب مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء اليوم على المناطق الممتدة من (المرج - الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي)، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، ما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة المناطق الممتدة من (طرابلس حتى مصراتة).

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 16 و22 درجة مئوية، وعلى أغلب مناطق الجنوب بين 27 و33 درجة مئوية، وتتراوح على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بين 10 و14 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: غائمة جزئيًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل غدًا على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، بينما تكون شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الدواخل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
حالة السماء: تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.
الرياح: شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وبين 10 و14 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: غائمة جزئيًا تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على غدامس - الحمادة والجفرة وتسجل انخفاضًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو
الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء الغد إلى شمالية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدُا على السرير ويشمل يوم الإثنين بقية المناطق.

 

الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق
الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق
الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب المناطق
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